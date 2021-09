Fedez | Chiara Ferragni vuole il divorzio?

Advertising

hiddlebitchy : RT @_teatrodira: chi come fedez e chiara ?????????????????????? - iflrhcouldtalk : RT @SharonStyless: Chiara Ferragni, Fedez, Gigi Hadid, Dua Lipa, Cole Sprouse, Niall Horan; Ester Esposito e Donella Versace tutti nella st… - boo_bear_a : RT @SharonStyless: Chiara Ferragni, Fedez, Gigi Hadid, Dua Lipa, Cole Sprouse, Niall Horan; Ester Esposito e Donella Versace tutti nella st… - OTBVLT : RT @SharonStyless: Chiara Ferragni, Fedez, Gigi Hadid, Dua Lipa, Cole Sprouse, Niall Horan; Ester Esposito e Donella Versace tutti nella st… - gretatvmlinsvn : RT @SharonStyless: Chiara Ferragni, Fedez, Gigi Hadid, Dua Lipa, Cole Sprouse, Niall Horan; Ester Esposito e Donella Versace tutti nella st… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez Chiara

Le figuracce diIl rapper, arrivato alla serata più glamour della fashion week milanese a fianco della moglieFerragni , meravigliosa in uno scintillante look anni '20, ha condiviso con ...Se ne parla da settimane ormai, di una crisi sentimentale imminente, se non addirittura in atto tra la regina delle influencer,Ferragni e suo marito. Una crisi che perdura nel tempo e pare che non vi sia intenzione di una pace nel breve periodo. Le pagine di cronaca rosa sono infatti piene zeppe di rumors, ...Fedez e Chiara Ferragni sono stati invitati dalla festa organizzata da Versace a conclusione della Fashion Week di Milano. Durante il party il rapper è riuscito a scattare una foto con la top model ...Fedez ha postato una foto insieme a Gigi Hadid, provocando la reazione di Chiara Ferragni. Dopo il commento della moglie, il rapper non farà mai più foto con la modella ...