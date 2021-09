Federica Pellegrini per l’ultima volta a Napoli | “Questo gran finale era come lo volevo”

(Di lunedì 27 settembre 2021) Questa fatidica gara si è ssabato alla Piscina Scandone di. Qui, la “Divina” e i suoi Aqua Centurions hanno vinto il match 10 della stagione regolare della ISL (International Swimming League).de emozione, dunque, per l'atleta, che si è guadagnato i playoff olandesi e per la visita del presidente della Camera, Roberto Fico. "Sono onorato e mi ha fatto molto piacere." ha commentato la nuotatrice che non aveva mai visto un incarico così alto nello stato partecipare a una sua gara. Sabato, infatti, il presidente Fico è stato accolto da Konstantin Grigorishin, fondatore della International Swimming League. Ad accompagnare il presidente Fico,riporta il Corriere del Mezzogiorno, erano il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilla e l'onorevole Simone Valente. Presenti anche i politici Michele ...

Advertising

redazioneiene : Dal 5 ottobre, nella nuova stagione de #leiene, si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band…… - SwimSwam_Italia : Federica Pellegrini “Era Il Finale Che Volevo-Mi Hanno Riempito Il Cuore” - antonellaa262 : La città di Napoli saluta Federica Pellegrini per la sua ultima gara in una piscina italiana (i suoi Aqua Centurion… - ViviCampania : ISL - Napoli saluta Federica Pellegrini. Alla Piscina Scandone il Presidente della Camera Roberto Fico -… - zazoomblog : Napoli saluta Federica Pellegrini alla Piscina Scandone anche Roberto Fico - #Napoli #saluta #Federica #Pellegrini -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

'Questo gran finale italiano era come lo volevo.' Sono le parole didopo l' ultima gara in una piscina italiana della sua carriera . Si è tenuta sabato questa fatidica gara, alla piscina Scandone di Napoli. Qui, la 'Divina' e i suoi Aqua Centurions ...E' un vulcano di emozioninell'ultima gara in una piscina italiana della sua carriera, quella che i suoi Aqua Centurions hanno vinto guadagnandosi i playoff olandesi. Alla fine un ...Il pubblico di Napoli, l'affetto per Federica, l'ultimo tuffo in una piscina italiana i n occasione dell'International Swimming League, l'emozione e la qualificazione ai playoff di Eindhoven. E' ...Il pubblico dell'International Swimming League (ISL) saluta con affetto la divina che alla piscina Scandone di Napoli riceve anche la visita del presidente della Camera Roberto Fico ...