Federica Nargi di nuovo mamma? Parla lei

Leggi su formatonews

(Di lunedì 27 settembre 2021) Finalmentee Alessandro Matri si sposano, ma non solo, i due sarebbero pronti a compiere un altro passo importante: allargare la famiglia. Vediamo insieme le parole della showgirl.diè sicuramente una delle showgirl italiane più amate dal pubblico a casa, da sempre è nei sogni di moltissimi uomini, ma purtroppo per loro, il suo cuore è già occupato da diversi anni. Laè fidanzata da ben 10 anni con Alessandro Matri, i due hanno anche avuto due bellissime bambine: Sofia nel 2016 e Beatrice nel 2019. I fan da diverso tempo chiedono aed Alessandro il motivo per cui non si sono ancora sposati, ebbene, negli ultimi giorni, l’ex ...