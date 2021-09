Fdi, Figliomeni: incompetenza Raggi ha portato a 122 mln debiti (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – “Tante volte abbiamo sentito il solito ritornello che con i Cinque Stelle al governo di Roma Capitale i conti della città sono in ordine mentre la realtà, ancora una volta, presenta il conto e che conto!!! Un saldo negativo di 122 milioni di euro. Ecco dove ci ha portato l’incompetenza del Sindaco Raggi e di chi gestisce i conti della capitale.” “Già nel settembre 2017 fu bocciato il bilancio consolidato e la compagine del Sindaco, per giustificarsi, disse ‘l’Oref fa politica per ritagliarsi un scampolo di protagonismo’.” “Purtroppo per noi, ma soprattutto per la città, la verità è un’altra ossia che, dopo cinque anni, la città è andata indietro, i conti sono peggiorati anno dopo anno e le occasioni mancate non si contano più e tutto ciò per un quinquennio in cui sono stati protagonisti un manipolo di persone che dell’arroganza, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – “Tante volte abbiamo sentito il solito ritornello che con i Cinque Stelle al governo di Roma Capitale i conti della città sono in ordine mentre la realtà, ancora una volta, presenta il conto e che conto!!! Un saldo negativo di 122 milioni di euro. Ecco dove ci hal’del Sindacoe di chi gestisce i conti della capitale.” “Già nel settembre 2017 fu bocciato il bilancio consolidato e la compagine del Sindaco, per giustificarsi, disse ‘l’Oref fa politica per ritagliarsi un scampolo di protagonismo’.” “Purtroppo per noi, ma soprattutto per la città, la verità è un’altra ossia che, dopo cinque anni, la città è andata indietro, i conti sono peggiorati anno dopo anno e le occasioni mancate non si contano più e tutto ciò per un quinquennio in cui sono stati protagonisti un manipolo di persone che dell’arroganza, ...

Advertising

Figliomeni_FdI : Possibile danno erariale per gabbiotti polizia locale nel degrado. Tali luoghi rappresentano il primo baluardo a cu… - Figliomeni_FdI : Inconcepibile interrompere trasporto pubblico per evento che non si realizza. È quanto avvenuto ieri con la deviaz… - PaeseRoma : Roma, Figliomeni (Fd’I): mentre Grillo afferma che Raggi vola alto la città sprofonda - Figliomeni_FdI : @beppe_grillo dopo aver insultato i romani come ‘gente di gogna’ entra nelle vicende romane dalla villa in Liguria.… - Figliomeni_FdI : Buongiorno e buon week end! ANCHE OGGI UNA PILLOLA DEL NOSTRO PROGRAMMA A PUNTATE: oggi la questione CIMITERI IN TO… -

Ultime Notizie dalla rete : Fdi Figliomeni Figliomeni (Fd'I): forzatura sulle partecipate ennesimo esempio di uso delle Istituzioni per intenti elettorali Fai clic qui per annullare la risposta. Il tuo nome (obbligatorio) Indirizzo Email (obbligatorio, ma non sarà pubblicato) Il tuo indirizzo di email, di nuovo Il tuo sito se ne hai uno (non ...

Figliomeni (Fd'I): interrogazione urgente su degrado e incuria scuola primaria Diaz Fai clic qui per annullare la risposta. Il tuo nome (obbligatorio) Indirizzo Email (obbligatorio, ma non sarà pubblicato) Il tuo indirizzo di email, di nuovo Il tuo sito se ne hai uno (non ...

Fdi, Figliomeni: incompetenza Raggi ha portato a 122 mln debiti - RomaDailyNews RomaDailyNews Fdi, Figliomeni-Cologgi: basta propaganda ma azioni per Roma-Lido e Ostia Roma - "Ieri finalmente i nostri ragazzi hanno ricominciato l'anno scolastico e, puntuale come un orologio, c'è stato l'ennesimo flop dei trasporti.

Fai clic qui per annullare la risposta. Il tuo nome (obbligatorio) Indirizzo Email (obbligatorio, ma non sarà pubblicato) Il tuo indirizzo di email, di nuovo Il tuo sito se ne hai uno (non ...Fai clic qui per annullare la risposta. Il tuo nome (obbligatorio) Indirizzo Email (obbligatorio, ma non sarà pubblicato) Il tuo indirizzo di email, di nuovo Il tuo sito se ne hai uno (non ...Roma - "Ieri finalmente i nostri ragazzi hanno ricominciato l'anno scolastico e, puntuale come un orologio, c'è stato l'ennesimo flop dei trasporti.