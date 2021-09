Famosa cantante annuncia di essere incinta: ecco di chi si tratta (Di lunedì 27 settembre 2021) Poche ore fa, oggi 27 settembre 2021, è arrivata la notizia che una giovane cantante è incinta. Stiamo parlando di Levante, che con una lunga lettera ha condiviso con i fan la gioia di star aspettando un figlio. GF Vip 6, Manuel Bortuzzo: il padre rivela perché è finita con la ex Il padre del nuotatore ha spiegato come mai il figlio è stato lasciato dalla sua ultima fiamma, che lui amava molto Levante è incinta: la rivelazione social Con un lungo discorso nel quale ha raccontato questi mesi, Levante ha raccontato al pubblico di essere finalmente in dolce attesa. La cantante aspetta una bambina ed è al quinto mese di gravidanza. Alla fine della lettera ha scritto queste parole: “Da lì che te ne ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 settembre 2021) Poche ore fa, oggi 27 settembre 2021, è arrivata la notizia che una giovane. Stiamo parlando di Levante, che con una lunga lettera ha condiviso con i fan la gioia di star aspettando un figlio. GF Vip 6, Manuel Bortuzzo: il padre rivela perché è finita con la ex Il padre del nuotatore ha spiegato come mai il figlio è stato lasciato dalla sua ultima fiamma, che lui amava molto Levante è: la rivelazione social Con un lungo discorso nel quale ha raccontato questi mesi, Levante ha raccontato al pubblico difinalmente in dolce attesa. Laaspetta una bambina ed è al quinto mese di gravidanza. Alla fine della lettera ha scritto queste parole: “Da lì che te ne ...

Advertising

MaxxGhe : 26/09/1948. Festeggia gli anni oggi OLIVIA NEWTON-JOHN, cantante famosa anche e soprattutto per avere interpretato… - _Alessio_88 : @lasoralalla guarda se veniva nel mio paese come ci ascoltavamo 30 volte Figli delle Stelle visto che la cantante p… - Anna88646830 : Katia mispiace ma solo perché e una donna di una certa età e solo perché è una famosa cantante nn puoi fare l'offes… - MarcoGaiazzi : Grazie, grazie Paolo, il lato umano del nostro lavoro. Io una volta girai un servizio sul funerale di una famosa ca… - Saschaa57219265 : RT @parolaprofumata: 24 Settembre accade nel 1958 – In una sala da ballo di Cremona, Natalino Otto e Flo Sandon’s scoprono una cantante dic… -