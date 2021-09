Fabrizio Corona si vendica di Ilary Blasi e commenta il flop di Star in the Star (FOTO) (Di lunedì 27 settembre 2021) Fabrizio Corona commenta il flop di Star in the Star Purtroppo Star in the Star non sta brillando in termini d’ascolto. Infatti, le prime due puntate del format condotto da Ilary Blasi ha racimolato su per giù l’11% di share e nemmeno due milioni di telespettatori, troppo pochi per un programma di Canale 5. Pare L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 27 settembre 2021)ildiin thePurtroppoin thenon sta brillando in termini d’ascolto. Infatti, le prime due puntate del format condotto daha racimolato su per giù l’11% di share e nemmeno due milioni di telespettatori, troppo pochi per un programma di Canale 5. Pare L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

LordGalurd : RT @juanito92e: Se la stupidità avesse un nome e cognome si chiamerebbe Fabrizio Corona. - lasiciliait : Fabrizio Corona e l'attacco insensato ad Alessandro Del Piero: «Ha un anno meno di me, è gobbo e...»… - juperikizi : @ultrasliberi101 io non ho neanche più parole per descrivere Fabrizio Corona, ha seri problemi - ultrasliberi101 : @juperikizi Fabrizio Corona ha scritto questo su del Piero. - ducati78 : @incubintesta È tutto un teatrino organizzato da Fabrizio Corona -