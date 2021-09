F1, Toto Wolff ammette: “Abbiamo beneficiato di circostanze eccezionali” (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo la vittoria numero 100 di Lewis Hamilton, avvenuta ieri in corrispondenza del Gp di Russia tenutosi a Sochi, Toto Wolff – il team principal e non solo della Mercedes – è voluto tornare sulla gara e sulla condotta di gara tenuta dalla scuderia teutonica. “Lewis alla fine del Gran Premio – ha commentato all’Equipe – ha ringraziato la squadra per quanto fatto in pista e per lo storico traguardo raggiunto”. Poi ha aggiunto: “Per un pilota è sempre difficile capire cosa fare, soprattutto quando c’è metà della pista asciutta e metà della pista bagnata. Sapevamo che stava per arrivare un temporale e quindi Abbiamo scelto di far fermare Bottas per primo: lì, devo dire, che i nostri strateghi sono stati bravi e irremovibili a “costringere” Lewis a fermarsi un giro dopo”. Infine Toto Wolff ha detto: “Ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo la vittoria numero 100 di Lewis Hamilton, avvenuta ieri in corrispondenza del Gp di Russia tenutosi a Sochi,– il team principal e non solo della Mercedes – è voluto tornare sulla gara e sulla condotta di gara tenuta dalla scuderia teutonica. “Lewis alla fine del Gran Premio – ha commentato all’Equipe – ha ringraziato la squadra per quanto fatto in pista e per lo storico traguardo raggiunto”. Poi ha aggiunto: “Per un pilota è sempre difficile capire cosa fare, soprattutto quando c’è metà della pista asciutta e metà della pista bagnata. Sapevamo che stava per arrivare un temporale e quindiscelto di far fermare Bottas per primo: lì, devo dire, che i nostri strateghi sono stati bravi e irremovibili a “costringere” Lewis a fermarsi un giro dopo”. Infineha detto: “Ha ...

F1 Gp Sochi, le pagelle: Hamilton lode infinita, Verstappen maturo, Sainz 8 per la pazienza, Norris inesperto da 5 Toto Wolff - 1: 9 "Questa vittoria è nostra, vai a prenderla": così ha urlato Toto Wolff in radio a Lewis Hamilton. Può fare le pratiche per diventare mago , anche se sul suo vaticinio rimane un ...

