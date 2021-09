F1, GP Russia 2021: i promossi e bocciati. Hamilton impeccabile, rimonta mondiale per Verstappen? (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Gran Premio di Russia 2021 è andato in archivio a Sochi con la vittoria n.100 in carriera di Lewis Hamilton, primo uomo di sempre a raggiungere questo incredibile traguardo nel mondiale di Formula Uno. La gara ha però regalato tanti altri spunti ed un colpo di scena dopo l’altro, tra cui l’arrivo della pioggia negli ultimi giri della corsa. Andiamo a scoprire dunque nel dettaglio i promossi ed i bocciati del Gran Premio di Russia 2021 di Formula 1. promossi Lewis Hamilton: si riscatta dopo i clamorosi errori di fine Q3 al sabato, disputando una gara magistrale all’attacco e sfruttando al meglio la sua esperienza nel finale durante il duello strategico con Norris per la vittoria sotto la pioggia. Il britannico della ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Gran Premio diè andato in archivio a Sochi con la vittoria n.100 in carriera di Lewis, primo uomo di sempre a raggiungere questo incredibile traguardo neldi Formula Uno. La gara ha però regalato tanti altri spunti ed un colpo di scena dopo l’altro, tra cui l’arrivo della pioggia negli ultimi giri della corsa. Andiamo a scoprire dunque nel dettaglio ied idel Gran Premio didi Formula 1.Lewis: si riscatta dopo i clamorosi errori di fine Q3 al sabato, disputando una gara magistrale all’attacco e sfruttando al meglio la sua esperienza nel finale durante il duello strategico con Norris per la vittoria sotto la pioggia. Il britannico della ...

