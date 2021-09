Exor | Ferrari e Lovefrom insieme per il mondo del lusso

Advertising

emiliapost_ : #Collaborazione 'tra amici di lunga data'. A fondare la casa in cui lavorano fianco a fianco creativi, #designer e… - ItaliaInforma2 : Exor, Ferrari e LoveForm annunciano una collaborazione pluriennale. ?? - ANSA_Motori : Exor e Ferrari si alleano con Jony Ive, papà dell'iPhone #ANSAmotori - lautomobile_ACI : Ferrari ed Exor, la holding controllata dalla famiglia Agnelli-Elkann, hanno annunciato una partnership strategica… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Exor e Ferrari si alleano con Jony Ive, papà dell'iPhone. Con sua nuova società LoveFrom esploreranno p... https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Exor Ferrari

Ive entra inoltre a far parte del Partners Council di. "rappresenta la prima, esaltante opportunità di fare grandi cose insieme nella costruzione del nostro futuro " ha dichiarato John ...... le sue idee saranno di straordinario valore per noi' commenta John Elkann, presidente, amministratore delegato die presidente di. 'Con John siamo amici da molti anni, ammiriamo la sua ...Ferrari ha firmato con LoveFrom, l'azienda co-fondata da Jony Ive, uno dei nomi più importanti nel successo pluriennale da parte di Apple ...Jony Ive, con la sua compagnia LoveFrom, passa da Apple a Ferrari, forse per la progettazione della prima Ferrari elettrica a Maranello.. Ferrari ha deciso di avviare una collaborazione con ...