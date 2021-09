Ex calciatore arrestato per droga: l'avvocato, è innocente (Di lunedì 27 settembre 2021) Dice di essere innocente e di non avere nulla a che fare con il narcotraffico, che la sua vita è solo il calcio, l'ex calciatore della nazionale colombiana Antony De Avila Charris, arrestato a Napoli, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) Dice di esseree di non avere nulla a che fare con il narcotraffico, che la sua vita è solo il calcio, l'exdella nazionale colombiana Antony De Avila Charris,a Napoli, ...

Ultime Notizie dalla rete : calciatore arrestato Ex calciatore arrestato per droga: l'avvocato, è innocente Dice di essere innocente e di non avere nulla a che fare con il narcotraffico, che la sua vita è solo il calcio, l'ex calciatore della nazionale colombiana Antony De Avila Charris, arrestato a Napoli, lo scorso 21 settembre, dagli agenti del commissariato Vicaria Mercato che gli hanno notificato un ordine di ...

Campania, arrestato narcos: è un ex calciatore che ha disputato due Mondiali Cronaca Redazione Web - 22 Set 2021 Arrestato a Napoli un narcotrafficante colombiano. Si tratta di un ...

Dice di essere innocente e di non avere nulla a che fare con il narcotraffico, che la sua vita è solo il calcio, l'ex calciatore della nazionale colombiana Antony De Avila Charris, arrestato a Napoli, lo scorso 21 settembre, dagli agenti del commissariato Vicaria Mercato che gli hanno notificato un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. "Sono innocente e non ho nulla a che fare con il narcotraffico". Si difende così dall'accusa di far parte di un giro legato al traffico di droga l'ex giocatore della nazionale colombiana, Antony De Avila Charris.