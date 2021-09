Ex allievo di Amici 21, eliminato domenica, si scaglia contro Raimondo Todaro: “si è vendicato” (Di lunedì 27 settembre 2021) Nonostante Amici di Maria De Filippi sia arrivato solo alla seconda puntata del pomeridiano, iniziano già a sorgere dei malumori da parte degli allievi, o meglio, ex allievi. In queste ore infatti circola sul web uno sfogo del ballerino Nunzio, eliminato nella puntata di domenica da Mattia, altro ballerino con cui era in sfida. Nunzio, già nella prima puntata, aveva specificato di conoscere il nuovo professore Raimondo Todaro, visto che fino a 13 anni frequentava la sua scuola di ballo. Il ragazzo, non avendo convinto al 100% con la sua esibizione, è stato messo in sfida: sfida valutata da tre insegnanti esterni, che hanno però dato un esito negativo. Dopo la vittoria di Mattia e l’eliminazione di Nunzio, quest’ultimo non si è lasciato andare a sfoghi particolari, ma una volta andata in onda ... Leggi su trashblog (Di lunedì 27 settembre 2021) Nonostantedi Maria De Filippi sia arrivato solo alla seconda puntata del pomeridiano, iniziano già a sorgere dei malumori da parte degli allievi, o meglio, ex allievi. In queste ore infatti circola sul web uno sfogo del ballerino Nunzio,nella puntata dida Mattia, altro ballerino con cui era in sfida. Nunzio, già nella prima puntata, aveva specificato di conoscere il nuovo professore, visto che fino a 13 anni frequentava la sua scuola di ballo. Il ragazzo, non avendo convinto al 100% con la sua esibizione, è stato messo in sfida: sfida valutata da tre insegnanti esterni, che hanno però dato un esito negativo. Dopo la vittoria di Mattia e l’eliminazione di Nunzio, quest’ultimo non si è lasciato andare a sfoghi particolari, ma una volta andata in onda ...

