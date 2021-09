Evergrande, Banca centrale cinese promette mercato immobiliare sano (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – La Banca centrale della Cina (PBOC) ha promesso di proteggere i consumatori esposti al mercato immobiliare, anche iniettando più denaro nel sistema Bancario. Lo si evince da un comunicato pubblicato sul suo sito internet, dopo la riunione trimestrale del comitato di politica monetaria. La PBOC non ha fatto menzione di Evergrande nella nota, anche se è impossibile non collegare la promessa di avere un “mercato immobiliare sano” alla vicenda che preoccupa gli investitori di tutto il mondo. Il comitato di politica monetaria ha aggiunto che intensificherà il coordinamento di politica monetaria con quelle fiscali, industriali e regolamentari “per raggiungere l’equilibrio tra sostegno all’economia con la finanza e la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Ladella Cina (PBOC) ha promesso di proteggere i consumatori esposti al, anche iniettando più denaro nel sistemario. Lo si evince da un comunicato pubblicato sul suo sito internet, dopo la riunione trimestrale del comitato di politica monetaria. La PBOC non ha fatto menzione dinella nota, anche se è impossibile non collegare la promessa di avere un “” alla vicenda che preoccupa gli investitori di tutto il mondo. Il comitato di politica monetaria ha aggiunto che intensificherà il coordinamento di politica monetaria con quelle fiscali, industriali e regolamentari “per raggiungere l’equilibrio tra sostegno all’economia con la finanza e la ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Evergrande: Pboc promette un mercato immobiliare sano: (ANSA) - PECHINO, 27 SET - La Banca central… - OrioliPaolo : 2/ Molti dipendenti hanno investito anche i soldi di amici e parenti o hanno chiesto prestiti in banca, invogliati… - messveneto : Una richiesta di prestito da un miliardo di dollari, così Credit Suisse ha scoperto i problemi di Evergrande tre an… - Deborah07235629 : @Camillamariani4 @TommasoCurzio Evergrande no. Tanto è che stato gli ha negato i finanziamenti per il pagamento del… - degang36701648 : #everGrande il colosso cinese dell'immobiliare, nonostante le rassicurazioni dei Comunisti cinesi, sembra proprio u… -