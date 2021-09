Eutanasia | il presidente della Cei Bassetti | Grave inquietudine per referendum

Advertising

fran_rom_corr : Eutanasia, Bassetti: 'Referendum inquieta, è sconfitta dell'umano' - Rai News - wonkadevi : RT @RaiNews: Consiglio Episcopale Permanente - IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: La Cei: 'Il referendum sull'eutanasia suscita grave inquietudine'. Lo ha detto il cardinale presidente Bassetti aprendo i… - Profilo3Marco : RT @RaiNews: Consiglio Episcopale Permanente - RaiNews : Consiglio Episcopale Permanente -

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia presidente

Bassetti: "Grave inquietudine la prospettiva di un referendum per depenalizzare l'omicidio del conseziente". Papa Francesco: "Per gli anziani un'nascosta" - - Per ildella Cei Gualtiero Bassetti il referendum sull'rappresenta "una sconfitta dell'umano". Suscita "una grave inquietudine la prospettiva di un ...... hanno diffidato le 1.400 amministrazioni comunali inadempienti e rivolto un appello al... come quello sull'. Il referendum sulla cannabis è stato depositato solo a settembre e ...Il Consiglio Episcopale Permanente è stato aperto a Roma dal presidente della Cei, cardinale Gualterio Bassetti che ha parlato oltre che dell'eutanasia, della situazione della pandemia da Covid eviden ...La Cei esprime "grave inquietudine" per "la prospettiva di un referendum per depenalizzare l'omicidio del consenziente. Autorevoli giuristi - ha detto il cardinale presidente Gualtiero Bassetti aprend ...