Eutanasia | Cei | Il referendum suscita grave inquietudine

Advertising

goricapano : #pretofili #Eutanasia A me l'inquietudine sorge guardandovi in faccia pretofili. La Cei: 'Il referendum sull'eutana… - Agenzia_Ansa : La Cei: 'Il referendum sull'eutanasia suscita grave inquietudine'. Lo ha detto il cardinale presidente Bassetti apr… - fisco24_info : La Cei: 'Il referendum sull'eutanasia suscita grave inquietudine': Lo ha detto il cardinale presidente Bassetti apr… - LaNotifica : Eutanasia, Cei “Referendum inquieta, è sconfitta umana” - vivereitalia : Eutanasia, Cei 'Referendum inquieta, è sconfitta umana' -

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia Cei

Per il presidente dellavi è una 'contraddizione stridente tra la mobilitazione solidale, che ... Per l'Osservatore Romano eugenetica edsono due facce della stessa medaglia . O della ...commenta Laesprime di nuovo 'grave inquietudine' per 'la prospettiva di un referendum per depenalizzare l'... ha ribadito riferendosi all'ROMA (ITALPRESS) – “Suscita una grave inquietudine la prospettiva di un referendum per depenalizzare l’omicidio del consenziente. Autorevoli giuristi hanno messo in evidenza serie problematiche di com ...La Cei esprime "grave inquietudine" per "la prospettiva di un referendum per depenalizzare l'omicidio del consenziente. Autorevoli giuristi - ha detto il cardinale presidente Gualtiero Bassetti aprend ...