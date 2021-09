Eutanasia, Bassetti: "Referendum inquieta, è sconfitta dell'umano" (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Consiglio Episcopale Permanente è stato aperto a Roma dal presidente della Cei, cardinale Gualterio Bassetti che ha parlato oltre che dell'Eutanasia, della situazione della pandemia da Covid evidenziando come "Vaccino salva vite, italiani non si sono sottratti". Sul lavoro Bassetti ha lanciato l'allarme in quanto "migliaia di posti mancano all'appello". A tutela della famiglia ha rappresentato come sia necessario "dare copertura finanziaria ad assegno unico per figli" Leggi su rainews (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Consiglio Episcopale Permanente è stato aperto a Roma dal presidentea Cei, cardinale Gualterioche ha parlato oltre chea situazionea pandemia da Covid evidenziando come "Vaccino salva vite, italiani non si sono sottratti". Sul lavoroha lanciato l'allarme in quanto "migliaia di posti mancano all'appello". A tutelaa famiglia ha rappresentato come sia necessario "dare copertura finanziaria ad assegno unico per figli"

