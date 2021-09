Europa Verde: moria pesci Tevere, dopo nostro esposto avviata inchiesta su depuratori (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – “La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla moria di pesci nel Tevere dopo l’esposto che noi di Europa Verde abbiamo presentato, grazie al coportavoce di Roma avvocato Guglielmo Calcerano in collaborazione con Silvana Meli. La verità tornerà a galla sul perché il 31 maggio, il primo giugno 2020 e poi il 5 luglio il corso del fiume era pieno di pesci morti”. Lo si legge in una nota di Europa Verde. “‘Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di chi vive il fiume tutti i giorni, primi fra tutti canottieri e pescatori, che episodi di moria di pesci avvengono sempre d’estate – ha dichiarato Calcerano al Corriere della Sera -, come se gli agenti inquinanti ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – “La Procura di Roma ha aperto un’sulladinell’che noi diabbiamo presentato, grazie al coportavoce di Roma avvocato Guglielmo Calcerano in collaborazione con Silvana Meli. La verità tornerà a galla sul perché il 31 maggio, il primo giugno 2020 e poi il 5 luglio il corso del fiume era pieno dimorti”. Lo si legge in una nota di. “‘Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di chi vive il fiume tutti i giorni, primi fra tutti canottieri e pescatori, che episodi didiavvengono sempre d’estate – ha dichiarato Calcerano al Corriere della Sera -, come se gli agenti inquinanti ...

