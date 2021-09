Esonero Mihajlovic: il Bologna valuta Ranieri. Le ultime sui rossoblù (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Bologna sta valutando il nome di Claudio Ranieri in caso di Esonero di Sinisa Mihajlovic: l’indiscrezione di Sky Sport Il Bologna sta valutando il nome di Claudio Ranieri in caso di Esonero di Sinisa Mihajlovic, reduce da un pareggio e una sconfitta in Serie A. L’ultima pesante contro l’Empoli. A riportare l’indiscrezione sull’ex tecnico della Sampdoria è Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Ilstando il nome di Claudioin caso didi Sinisa: l’indiscrezione di Sky Sport Ilstando il nome di Claudioin caso didi Sinisa, reduce da un pareggio e una sconfitta in Serie A. L’ultima pesante contro l’Empoli. A riportare l’indiscrezione sull’ex tecnico della Sampdoria è Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Bologna, in bilico la panchina di Mihajlovic: in caso di esonero il primo nome è Ranieri - corradone91 : #Sky - #Mihajlovic a rischio per il brutto avvio di stagione, la prestazione con la #Lazio sarà decisiva e con l'ad… - MomentiCalcio : Bologna, balla la panchina di Sinisa Mihajlovic: in caso di esonero pronto Claudio Ranieri - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Bologna, in bilico la panchina di Mihajlovic: in caso di esonero il primo nome è Ranieri - _enz29 : RT @TuttoMercatoWeb: Bologna, in bilico la panchina di Mihajlovic: in caso di esonero il primo nome è Ranieri -