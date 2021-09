Esche avvelenate e carcasse di animali, i controlli della Municipale danno esito negativo (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si rende noto che la Polizia Municipale, a seguito delle segnalazioni pervenute da un cittadino e dal Presidio di Assistenza Veterinaria dell’Asl di Benevento circa la presenza di Esche avvelenate in contrada Cardilli, ha provveduto ad effettuare un sopralluogo nella suddetta zona senza che, nel corso dell’ispezione, siano state rinvenute Esche avvelenate o carcasse di animali morti. Si segnala altresì che agenti di Polizia Municipale e funzionari del Presidio di Assistenza Veterinaria dell’Asl di Benevento, a seguito di alcune notizie diffuse sui social a proposito del sospetto avvelenamento di gatti in via Gioberti e via Guzzanti, hanno provveduto ad effettuare un sopralluogo congiunto nell’area in questione del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si rende noto che la Polizia, a seguito delle segnalazioni pervenute da un cittadino e dal Presidio di Assistenza Veterinaria dell’Asl di Benevento circa la presenza diin contrada Cardilli, ha provveduto ad effettuare un sopralluogo nella suddetta zona senza che, nel corso dell’ispezione, siano state rinvenutedimorti. Si segnala altresì che agenti di Poliziae funzionari del Presidio di Assistenza Veterinaria dell’Asl di Benevento, a seguito di alcune notizie diffuse sui social a proposito del sospetto avvelenamento di gatti in via Gioberti e via Guzzanti, hanno provveduto ad effettuare un sopralluogo congiunto nell’area in questione del ...

