Esaurimento fondi bonus rottamazione TV | in quanto tempo finirà

Il bonus rottamazione TV potrebbe esaurirsi in pochissimi mesi: stando a quanto riportato da 'dday.it', siamo già a quota 1 milione di apparecchi televisivi che hanno effettuato l'upgrade grazie all'incentivo pubblico, che ricordiamo essere entrato in vigore lo scorso 23 agosto. L'obiettivo è quello di favorire l'acquisto di TV compatibili con il nuovo standard DVB-T2 con codifica in HEVC Main-10. I dati elaborati dalla Fondazione Ugo Bordoni per il MiSE fanno notare che, alla data del 16 settembre, gli incentivi erogati sono stati 303.601, da aggiungere ai 673.865 relativi al bonus ISEE 20mila, per un totale di 977.466 agevolazioni usufruite (55.556.971 euro stanziati). La FUB ha evidenziato che, al giorno, sono circa 12mila gli incentivi richiesti (76 euro in media a contributo).

