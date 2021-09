Erano necessari gli arresti domiciliari di Enrico Laghi, ex commissario straordinario Ilva? (Di lunedì 27 settembre 2021) Taranto. Ieri, mentre interrogava Angelo Loreto, attuale difensore dell’Ilva in amministrazione straordinaria e il giudice Roberto Oliveri del Castillo autore del libro rivelatore sul “Sistema” della procura di Trani, la procura di Potenza otteneva gli arresti domiciliari di Enrico Laghi, ex commissario straordinario Ilva. Eppure nulla di nuovo è accaduto nei quattro mesi dall’arresto di Piero Amara per ordine della procura di Potenza, tantomeno da quando quell’inchiesta è partita con l’arresto dell’ex procuratore capo di Taranto Carlo Maria Capristo. Tutto, infatti, è già racchiuso nelle 305 pagine del verbale con cui a giugno scorso è stato arrestato Amara, con la trascrizione di interrogatori risalenti all’anno precedente. Laghi, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 settembre 2021) Taranto. Ieri, mentre interrogava Angelo Loreto, attuale difensore dell’in amministrazione straordinaria e il giudice Roberto Oliveri del Castillo autore del libro rivelatore sul “Sistema” della procura di Trani, la procura di Potenza otteneva glidi, ex. Eppure nulla di nuovo è accaduto nei quattro mesi dall’arresto di Piero Amara per ordine della procura di Potenza, tantomeno da quando quell’inchiesta è partita con l’arresto dell’ex procuratore capo di Taranto Carlo Maria Capristo. Tutto, infatti, è già racchiuso nelle 305 pagine del verbale con cui a giugno scorso è stato arrestato Amara, con la trascrizione di interrogatori risalenti all’anno precedente., ...

