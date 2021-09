(Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo quello maschile, l’Italia ha conquistato anche il titolo europeo difemminile. Spettacolo alClub La Mimosa di Pogliano Milanese: ieri, 26 settembre, lehanno trionfato nell’U.S.Assn. FIP Ladies EuropeanChampionship. In finale la squadra italiana ha prevalso sull’Inghilterra per 6,5-6. Per l’Italia si tratta del secondo oro europeo dopo quello conquistato nella prima edizione a Chantilly nel 2018 (aveva invece ottenuto l’argento nel 2019 a Villa a Sesta, dove in finale era stata sconfitta dalla Germania). Il successo femminile arriva a una settimana appena di distanza da quello conseguito dall’Italia maschile agli Europei di Sotogrande, in Spagna. I RISULTATI Domenica 26 settembre: Finale 1°-2° posto Italia – Inghilterra 6,5-6 / Finale 3°-4° ...

Advertising

sportface2016 : #Equitazione, #Azzurre del #Polo campionesse d’Europa 2021: bis per l'Italia dopo il titolo della Nazionale maschile -

Ultime Notizie dalla rete : Equitazione Azzurre

Sportface.it

... per l'atletica Oney Tapia (2 bronzi nel getto del peso e nel lancio del disco); per l'...e Roberto Tartaglia hanno sottolineato come i successi e i protagonisti delle Fiamme, ...... infine, per l'Sara Morganti (2 bronzi). "Quando si capisce che si sta vincendo?" ha ...e Roberto Tartaglia hanno sottolineato come i successi e i protagonisti delle Fiamme- ...L'Italia ha vinto gli Europei femminili di polo al Polo Club La Mimosa di Pogliano Milanese. Alla terza finale in tre edizioni dell'appuntamento continentale ...L'Italia batte per 6.5-6 l'Inghilterra nella finalissima degli Europei donne di polo 2021 e conquista la seconda medaglia d'oro della sua storia.