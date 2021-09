(Di lunedì 27 settembre 2021), ormai ex proprietario del, ha parlato ai microfoni di Radio Rai per essere intervistato dopo la cessione del club agli americani di 777 Partners. Nell'intervista, tantoma anche molta Serie A, comprese dichiarazioni sul supersempre vincitore nelle prime sei gare di campionato. Queste le sue: "I nuovi proprietari delsono persone giovani e affidabili finanziariamente. Erano tre anni che volevo cedere e questa è una società di tutto rispetto. Il futuro delè blindato". "Chi ha comprato il 100%a società ha il diritto di decidere.Per contratto ho un posto nel Board, ma non avrò comunque potere decisionale. Avrò una delega nelle attività". "Misia ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA GENOA, ENRICO PREZIOSI CEDE LA SOCIETÀ FIRMATO ACCORDO COL FONDO AMERICANO 777 PARTNERS #SkySport #Genoa - occhio_notizie : Enrico #Preziosi risponde alle voci che lo vorrebbero interessato ad acquistare la #Salernitana - Spazio_Napoli : Enrico Preziosi: 'Forza Napoli. Mi auguro sia il loro anno'. Le parole dell'ex numero uno del Genoa - ildiavolo_d : RT @CalcioFinanza: Enrico Preziosi: «DAZN non è ancora pronta, sono a favore di Sky. Spero trovino una soluzione» - RaimondoDM : ??? Dopo la cessione del #Genoa, Enrico Preziosi ha smentito l'interesse per l'acquisto della Salernitana. 'Assolu… -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Preziosi

SpazioNapoli

Db Milano 19/03/2018 - assemblea ordinaria Lega Calcio Serie A / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto:Intervistato da Radio Anch'io Sport, l'ex proprietario del Genoa,..."La Salernitana? Assolutamente no, non entrerò mai più nel calcio. Ho ricevuto anche una telefonata, ma dico di no".ha smentito a Radio Rai le voci di un suo possibile acquisto della Salernitana circolate nei giorni scorsi subito dopo la cessione del Genoa al fondo americano 777 Partners. "I nuovi ...L'ormai ex proprietario del Genoa, Enrico Preziosi, ha confessato la sua fede azzurra, ammettendo di tifare per la squadra di Spalletti.Intervistato da Radio Rai dopo la cessione del Genoa al fondo americano 777 Partners, Enrico Preziosi, ormai ex presidente del Grifone, ha parlato così: "8 club italiani in ...