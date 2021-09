Enrico Laghi, tutti gli incarichi dell’ex commissario Ilva finito ai domiciliari: da un anno è presidente della holding dei Benetton (Di lunedì 27 settembre 2021) Dallo scorso novembre è anche presidente di Edizione, la holding della famiglia Benetton a cui fa capo la partecipazione in Atlantia e la quota di maggioranza in Autogrill ma anche, tra il resto, il 4% di Generali. Ma è solo uno dei mille incarichi del commercialista Enrico Laghi, finito agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Potenza sull’ex Ilva di cui è stato commissario straordinario. Professore ordinario di economia aziendale presso l’Università di Roma Sapienza e socio di un fiorente studio di revisione e fiscalità, oggi è consigliere di MilanoSesto, liquidatore di Lkts e delle società del gruppo ex Ktesios e liquidatore di Air Italy. Specializzato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Dallo scorso novembre è anchedi Edizione, lafamigliaa cui fa capo la partecipazione in Atlantia e la quota di maggioranza in Autogrill ma anche, tra il resto, il 4% di Generali. Ma è solo uno dei milledel commercialistaagli arrestinell’ambito dell’inchiestaProcura di Potenza sull’exdi cui è statostraordinario. Professore ordinario di economia aziendale presso l’Università di Roma Sapienza e socio di un fiorente studio di revisione e fiscalità, oggi è consigliere di MilanoSesto, liquidatore di Lkts e delle società del gruppo ex Ktesios e liquidatore di Air Italy. Specializzato ...

