(Di lunedì 27 settembre 2021)è stato arrestato e posto aisu ordine del gip del Tribunale di Potenza per vicende legate alla gestione del siderurgico tarantino. L’inchiesta è un nuovo filone dell’indagine sulprocuratore di Taranto Carlo Maria Capristo che coinvolge ancheconsulente esterno di Eni Piero Amara. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Herbert403 : Enrico Laghi, l’ex commissario straordinario dell’Ilva agli arresti domiciliari. Sequestrati 270mila euro… -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Laghi

Sassilive.it

... lungo trenta chilometri, che porta i concorrenti a correre a pochi passi dalle acque deidi ... Francesco Rizzotti (Team Km Sport) in 1 ora 50' e 58', il trentinoCozzini (Fraveggio) in 1 ......Panunzi, inquadrano gli interventi regionali nell'impegno di regione e enti territoriali ... dalla ciclovia tirrenica a quelle dei; dal completamento della strada di collegamento tra ...PARONA Sarà a porte aperte la prima di campionato per il Basket Team Enrico Battaglia che questa sera, al palasport di Parona, alle 21, per lo start della serie C Gold Lombardia di basket, girone Verd ...Il sorteggio effettuato oggi pomeriggio a Lubiana ha collocato le ragazze di Lavarini nella Pool C: avversarie saranno la Dinamo Mosca, le ceche di Liberec e le turche del Thy Istanbul. Più abbordabil ...