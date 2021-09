Empoli-Bologna | le pagelle | Henderson prezioso | 7 Bonifazi insicuro | 5

Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA - HT: Empoli 2-1 Bologna Sassuolo 0-0 Salernitana Udinese 0-1 Fiorentina #SSFootball - Fantacalcio : Empoli-Bologna 4-2: gol e highlights - VIDEO - tahsan_mohsin : #SerieA Napoli-2 Cagliari-0 Juventus-3 Sampdoria-2 Empoli-4 Bologna-2 Lazio-3 Roma-2 Udinese-0 Fiorentina-1 - gspsry : RT @marifcinter: Prossimo turno particolarmente interessante: Torino-Juventus Sassuolo-Inter Atalanta-Milan Fiorentina-Napoli Bologna-L… - infoitsport : Assist Fantacalcio | Empoli-Bologna: tutti i +1 assegnati -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Bologna

L'di Aurelio Andreazzoli raggiunge i 9 punti in classifica scavalcando il(che resta a 8), sconfiggendolo al Castellani con un roboante 4 - 2 . Gara aperta dall'autorete di ...Le pagelle e highlights di4 - 2, gara valida per la sesta giornata di Serie A 2021/2022: Ricci è il migliore del match: Guglielmo Vicario; Riccardo Marchizza (dal 34 st Sebastiano Luperto), Simone ...Dall'inizio del campionato i rossoblù hanno totalizzato 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ma il problema è la fase difensiva: 14 gol subiti in sei partite. Domenica prossima i rossoblù affronterann ...Empoli-Bologna 4-2 nella 6a giornata di Serie A 2021/22: poker dei toscani al Castellani in una partita viva fino all'ultimo, subito in vantaggio l'Empoli con un autogol di Bonifazi, pareggio del Bolo ...