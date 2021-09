Emoticon WhatsApp : quali significati hanno ? (Di lunedì 27 settembre 2021) Emoticon su WhatsApp : le usiamo tutti ogni giorno, ma utilizziamo quasi sempre le stesse. Può essere utile conoscerne di nuove. Qui troverai tutti gli emoji esistenti e la descrizione del loro significato: https://www.Emoticonsignificato.it/ Segue ora un breve elenco con solo le faccine ed i loro significati : ? Faccina con sorriso a bocca aperta – Senza ombra di dubbio la faccina sorridente è una delle più usate su WhatsApp. Può significare semplicemente “ciao” oppure indicare uno stato allegro. ? Faccina con sorriso grande – Viene utilizzata quando si è assistito ad un avvenimento simpatico capace di attirare la nostra attenzione. ? Faccina con sorriso grande e occhi felici – Questa Emoticon indica una risata fragorosa. Solitamente è impiegata in risposta ad una battuta o ad un ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 27 settembre 2021)su: le usiamo tutti ogni giorno, ma utilizziamo quasi sempre le stesse. Può essere utile conoscerne di nuove. Qui troverai tutti gli emoji esistenti e la descrizione del loro significato: https://www.significato.it/ Segue ora un breve elenco con solo le faccine ed i loro: ? Faccina con sorriso a bocca aperta – Senza ombra di dubbio la faccina sorridente è una delle più usate su. Può significare semplicemente “ciao” oppure indicare uno stato allegro. ? Faccina con sorriso grande – Viene utilizzata quando si è assistito ad un avvenimento simpatico capace di attirare la nostra attenzione. ? Faccina con sorriso grande e occhi felici – Questaindica una risata fragorosa. Solitamente è impiegata in risposta ad una battuta o ad un ...

