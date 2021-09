Emergenza climatica, Sky media partner della Youth4Climate e della Pre-Cop26 per “sensibilizzare il pubblico” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Le conseguenze del cambiamento climatico non sono più un pericolo lontano nel tempo ma una realtà che sta influenzando sempre di più le nostre vite. Per questo Sky Italia è impegnata in prima linea per dare voce e spazio ai due appuntamenti italiani che precedono la Cop 26, la conferenza delle Nazioni Unite di Glasgow“. Così Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia, ha annunciato che la rete offrirà una copertura straordinaria ai negoziati di “Pre-Cop 26? e agli eventi “Youth4Climate” – il dibattito sull’ambiente per 400 giovani tra i 18 e i 29 anni da tutto il mondo – che si terranno a Milano dal 28 settembre al 2 ottobre. L’obiettivo è sensibilizzare l‘opinione pubblica. La conferenza di Glasgow – di cui il gruppo Sky è principal partner e media partner avrà “un ruolo chiave per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) “Le conseguenze del cambiamento climatico non sono più un pericolo lontano nel tempo ma una realtà che sta influenzando sempre di più le nostre vite. Per questo Sky Italia è impegnata in prima linea per dare voce e spazio ai due appuntamenti italiani che precedono la Cop 26, la conferenza delle Nazioni Unite di Glasgow“. Così Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia, ha annunciato che la rete offrirà una copertura straordinaria ai negoziati di “Pre-Cop 26? e agli eventi “” – il dibattito sull’ambiente per 400 giovani tra i 18 e i 29 anni da tutto il mondo – che si terranno a Milano dal 28 settembre al 2 ottobre. L’obiettivo èl‘opinione pubblica. La conferenza di Glasgow – di cui il gruppo Sky è principalavrà “un ruolo chiave per ...

Advertising

riccardo_fra : Con il Superbonus 110% non contrastiamo soltanto l’emergenza climatica, ma anche quella economica che colpisce i ci… - GaviniGiovanni : @Anne_Hidalgo @OlafScholz Anne Hidalgo: Tutto il mio sostegno a O. Scholz che spero sarà il prossimo cancelliere. D… - MgMidu : RT @ASviSItalia: #SDG7 #SDG13 METTILO IN AGENDA Il 1/10 dalle h15 segui la diretta streaming dell’evento “L’emergenza climatica e la trans… - ASviSItalia : #SDG7 #SDG13 METTILO IN AGENDA Il 1/10 dalle h15 segui la diretta streaming dell’evento “L’emergenza climatica e l… - walter63631215 : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: in visita alla residenza Rothschild, il Principe è stato informato che Draghi è stato spostato all… -