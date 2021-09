Elogio di Cristiano Malgioglio (e dei suoi fake) fatto da Pupo (Di lunedì 27 settembre 2021) Tale e Quale, ma meglio QN – Quotidiano Nazionale, pagina 21, di Pupo. Tale e Quale Show è davvero un bel prodotto di intrattenimento tv. Quest’anno poi, sia il cast sia la giuria sono più efficaci e divertenti del solito. L’inserimento tra i giurati di Cristiano Malgioglio e dell’imitatore Vincenzo De Lucia ha portato quell’imprevedibilità e quella brillantezza nei giudizi che prima mancavano. Un personaggio come Malgioglio, per questo genere di spettacoli, è davvero oro. Si veste, si trucca e si trasforma, in maniera da mettersi sempre a disposizione del programma. Possiede quella falsità simpatica che non dà fastidio e che si inserisce alla perfezione nel mosaico di questo genere di liturgia tv. Anche il giovane imitatore De Lucia è una bella novità. Soprattutto quando imita le donne. Gli ascolti, per ora, premiano ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 27 settembre 2021) Tale e Quale, ma meglio QN – Quotidiano Nazionale, pagina 21, di. Tale e Quale Show è davvero un bel prodotto di intrattenimento tv. Quest’anno poi, sia il cast sia la giuria sono più efficaci e divertenti del solito. L’inserimento tra i giurati die dell’imitatore Vincenzo De Lucia ha portato quell’imprevedibilità e quella brillantezza nei giudizi che prima mancavano. Un personaggio come, per questo genere di spettacoli, è davvero oro. Si veste, si trucca e si trasforma, in maniera da mettersi sempre a disposizione del programma. Possiede quella falsità simpatica che non dà fastidio e che si inserisce alla perfezione nel mosaico di questo genere di liturgia tv. Anche il giovane imitatore De Lucia è una bella novità. Soprattutto quando imita le donne. Gli ascolti, per ora, premiano ...

