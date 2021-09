Elezioni Roma, Michetti: “Pugnalato da Giorgetti? Libero di dire quello che pensa” (Di lunedì 27 settembre 2021) Sulle Elezioni a Roma è stato “Pugnalato da Giorgetti? No… ognuno è Libero di dire quello che pensa. Io non conosco Giorgetti, credo di non averlo nemmeno mai incontrato. Non c’è nulla di male a dire quello che si pensa tanto sono i cittadini di Roma che decidono, non è né Giorgetti né nessun altro. D’altra parte la franchezza e l’onestà intellettuale vogliono questo. Quindi massimo rispetto per lui e per le sue opinioni”. Lo ha detto Enrico Michetti, candidato del centrodestra a sindaco di Roma, a margine di un incontro al Teatro Sistina con i rappresentanti del mondo del cinema e dello spettacolo. Il leghista ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 settembre 2021) Sulleè stato “da? No… ognuno èdiche. Io non conosco, credo di non averlo nemmeno mai incontrato. Non c’è nulla di male ache sitanto sono i cittadini diche decidono, non è néné nessun altro. D’altra parte la franchezza e l’onestà intellettuale vogliono questo. Quindi massimo rispetto per lui e per le sue opinioni”. Lo ha detto Enrico, candidato del centrodestra a sindaco di, a margine di un incontro al Teatro Sistina con i rappresentanti del mondo del cinema e dello spettacolo. Il leghista ...

