Elezioni Roma, Giorgetti: “Figuriamoci se tifo Calenda” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Ma Figuriamoci”. Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti risponde ad Affaritaliani.it quando gli viene chiesto se davvero a Roma sostenga il candidato Carlo Calenda e non Enrico Michetti. Quanto alle polemiche di oggi, Giorgetti afferma: “Qualunque cosa dico ormai vengo sempre strumentalizzato”. “La verità? Sto girando l’Italia in lungo e in largo per promuovere i candidati del centrodestra. Figuriamoci se tifo per Calenda…l’auspicio è che il 3 e il 4 ottobre Romani, milanesi, torinesi possano voltare pagina e cambiare passo con Michetti, Bernardo e Damilano”. “Ovviamente, per evitare ulteriore equivoci, l’auspicio è che vincano tutti i candidati di centrodestra. Sono a Bologna a un convegno per Battistini”. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 settembre 2021) “Ma”. Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlorisponde ad Affaritaliani.it quando gli viene chiesto se davvero asostenga il candidato Carloe non Enrico Michetti. Quanto alle polemiche di oggi,afferma: “Qualunque cosa dico ormai vengo sempre strumentalizzato”. “La verità? Sto girando l’Italia in lungo e in largo per promuovere i candidati del centrodestra.seper…l’auspicio è che il 3 e il 4 ottobreni, milanesi, torinesi possano voltare pagina e cambiare passo con Michetti, Bernardo e Damilano”. “Ovviamente, per evitare ulteriore equivoci, l’auspicio è che vincano tutti i candidati di centrodestra. Sono a Bologna a un convegno per Battistini”. ...

Advertising

gualtierieurope : Ecco come votare ??? il 3 e 4 ottobre alle elezioni amministrative di Roma. Facciamo rinascere #Roma tutti insieme.… - ilriformista : Asse PD-M5S al Campidoglio: in caso di vittoria per #Gualtieri, #Conte otterrebbe il sostegno Dem per il seggio all… - La7tv : #tagada Marco Damilano commenta le parole di #Giorgetti (Lega) sulle prossime elezioni a Roma e fa un paragone con… - germanaluciani : Tutti i candidati a Consigliere Municipale del IV municipio per le elezioni a Roma 2021 - cefrielingsdorf : RT @CalendaSindaco: Ecco come votare #CalendaSindaco domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Fatelo circolare il più possibile e cambiamo Roma, sul… -