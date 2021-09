Elezioni Roma, Berlusconi lancia Michetti e avverte alleati (Di lunedì 27 settembre 2021) (Adnkronos) - Elezioni Roma 2021, Silvio Berlusconi lancia Michetti e avverte gli alleati. Forza Italia, con tutta la sua squadra, ''ha condiviso di sostenere un candidato sindaco proveniente dalla società civile, un professionista di grande qualità, di notevole esperienza amministrativa e di formazione moderata come Michetti. E' una sfida elettorale difficile, ma come la storia ci insegna, le competizioni si vincono se c'è un forte centro trainante, che rappresenta la casa di tutti i moderati. E, dunque, il voto dato alla lista 'Forza Italia- Udc per Michetti' è il voto necessario per vincere, per cambiare la storia della nostra Capitale". "Gentili elettrici, cari elettori di Roma, il prossimo 3 e 4 ottobre siete ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) (Adnkronos) -2021, Silviogli. Forza Italia, con tutta la sua squadra, ''ha condiviso di sostenere un candidato sindaco proveniente dalla società civile, un professionista di grande qualità, di notevole esperienza amministrativa e di formazione moderata come. E' una sfida elettorale difficile, ma come la storia ci insegna, le competizioni si vincono se c'è un forte centro trainante, che rappresenta la casa di tutti i moderati. E, dunque, il voto dato alla lista 'Forza Italia- Udc per' è il voto necessario per vincere, per cambiare la storia della nostra Capitale". "Gentili elettrici, cari elettori di, il prossimo 3 e 4 ottobre siete ...

Advertising

LegaSalvini : #SALVINI IN PIAZZA, LA SFIDA AGLI SPACCIATORI DELLA ROMA PERDUTA #3e4ottobrevotoLega - Agenzia_Italia : Giorgetti: 'L'interesse del Paese è Draghi al Colle e elezioni subito' - fattoquotidiano : ELEZIONI ROMA #IgnazioMarino non si è dimenticato di chi l’ha fatto fuori nel 2015 #25settembre #edicola - lucatellim : RT @leggoit: #Elezioni #sindaco di #Roma, #CarloCalenda: «Vado al ballottaggio e vinco. E al Giubileo Roma sarà pronta» @CarloCalenda ht… - Laila76913893 : RT @ilriformista: Asse PD-M5S al Campidoglio: in caso di vittoria per #Gualtieri, #Conte otterrebbe il sostegno Dem per il seggio alla Came… -