Elezioni in Islanda: riconteggio toglie maggioranza alle donne (Di lunedì 27 settembre 2021) Nelle Elezioni in Islanda è sfumato il sogno di aver il parlamento a maggioranza femminile. Un riconteggio dei voti ha infatti assegnato 30 seggi invece di 33 alle candidate femminili. Questo dato rappresenta comunque un record. Con il 48% di rappresentanza, quello islandese diventa il parlamento europeo con il maggior numero di donne. Elezioni in Leggi su periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021) Nelleinè sfumato il sogno di aver il parlamento afemminile. Undei voti ha infatti assegnato 30 seggi invece di 33candidate femminili. Questo dato rappresenta comunque un record. Con il 48% di rappresentanza, quello islandese diventa il parlamento europeo con il maggior numero diin

Advertising

fattoquotidiano : Elezioni Islanda, il nuovo Parlamento sarà a maggioranza femminile: è la prima volta che succede in Europa - Billa42_ : Elezioni in Islanda: riconteggio toglie maggioranza alle donne - maryreccia : RT @ValeriaParrell2: Non credo che con un femminicidio al giorno ci possiamo permettere di fare gli spiritosi sulle elezioni in #Islanda - AriannaPoletti : RT @radio3mondo: Che coalizione uscirà dalle elezioni tedesche? Le elezioni in Islanda. Le proteste in Tunisia contro il presidente Kais… - FilippoCarmigna : Elezioni in Islanda, sfuma il record di un parlamento a maggioranza di donne -