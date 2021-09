Elezioni in Germania, semaforo o Giamaica: giallo-verdi ago della bilancia (Di lunedì 27 settembre 2021) A riprova del fatto che sarà la politica, e non l'aritmetica, a determinare la coalizione del prossimo Governo in Germania, sono i partiti minori che hanno assunto l'iniziativa per sbloccare i negoziati dopo il voto di ieri per il rinnovo del Bundestag. Una cosa, infatti, sembra chiara: nonostante abbiano governato più volte insieme, e nonostante avrebbero i numeri per farlo anche in questa legislatura, i due partiti maggiori, i social-democratici dell'Spd e i cristianodemocraitici dell'Unione di Cdu e Csu, non sono interessati a riproporre una "grosse Koalition". I due esiti possibili, allora, sono la soluzione "semaforo", ossia una coalizione di rossi (Spd), verdi e gialli (il partito liberal-democratico dell'Fdp), oppure una soluzione "Giamaica", ossia, come nella bandiera dell'isola americana, una coalizione di ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 27 settembre 2021) A riprova del fatto che sarà la politica, e non l'aritmetica, a determinare la coalizione del prossimo Governo in, sono i partiti minori che hanno assunto l'iniziativa per sbloccare i negoziati dopo il voto di ieri per il rinnovo del Bundestag. Una cosa, infatti, sembra chiara: nonostante abbiano governato più volte insieme, e nonostante avrebbero i numeri per farlo anche in questa legislatura, i due partiti maggiori, i social-democratici dell'Spd e i cristianodemocraitici dell'Unione di Cdu e Csu, non sono interessati a riproporre una "grosse Koalition". I due esiti possibili, allora, sono la soluzione "", ossia una coalizione di rossi (Spd),e gialli (il partito liberal-democratico dell'Fdp), oppure una soluzione "", ossia, come nella bandiera dell'isola americana, una coalizione di ...

matteorenzi : Le elezioni in #Germania faranno discutere per mesi, almeno fino alla formazione del nuovo Governo. Da ciò che è su… - borghi_claudio : Per capire meglio le elezioni in Germania suggerisco di guardare lo storico dei sondaggi nell'ultimo anno grazie al… - you_trend : ???? Elezioni in #Germania, possibili coalizioni (maggioranza a 379 seggi): SPD+Verdi+FDP: 434 SPD+CDU/CSU: 413 SPD+… - ELiberati : RT @matteorenzi: Le elezioni in #Germania faranno discutere per mesi, almeno fino alla formazione del nuovo Governo. Da ciò che è successo… - DiplomaziaTW : Non si capisce se è peggio il tempismo o il calcio dell'asino... ?? Mario Monti: «Crisi dell’euro, Merkel non capì… -