Elezioni in Germania, Scholz: “Ora coalizione con Verdi e liberali”. Laschet: non rivendichiamo il governo, siamo disponibili se loro non ce la fanno (Di lunedì 27 settembre 2021) Crollo Cdu/Csu: perso il 9%. Per la prima volta dal dopoguerra i due partiti storici sono sotto il 30%. Iniziate le trattative per formare un governo con i Grünen Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 27 settembre 2021) Crollo Cdu/Csu: perso il 9%. Per la prima volta dal dopoguerra i due partiti storici sono sotto il 30%. Iniziate le trattative per formare uncon i Grünen

Advertising

matteorenzi : Le elezioni in #Germania faranno discutere per mesi, almeno fino alla formazione del nuovo Governo. Da ciò che è su… - you_trend : ???? Elezioni in #Germania, possibili coalizioni (maggioranza a 379 seggi): SPD+Verdi+FDP: 434 SPD+CDU/CSU: 413 SPD+… - PaoloGentiloni : Vedremo i risultati delle elezioni in Germania. Comunque vada, esce di scena la protagonista di una stagione europe… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Elezioni in Germania, Scholz: 'Cdu e Csu devono andare all'opposizione. Gli elettori hanno espresso la loro volontà in mo… - CattedraRosmini : Dopo la “notte breve” delle elezioni (già alle 18 si è chiaramente delineata la nuova situazione politica della Ger… -