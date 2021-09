Elezioni in Germania: Scholz e Laschet rivendicano la Cancelleria (Di lunedì 27 settembre 2021) Si sono concluse le Elezioni in Germania. Oltre il 76% degli aventi diritto si è recato alle urne. I socialdemocratici dell’SPD si aggiudicano la vittoria con il 25,7% dei consensi. Al secondo posto la CDU/CSU, che privata di Angela Merkel ha perso otto punti percentuali rispetto a quattro anni fa, ottenendo un consenso ai minimi Leggi su periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021) Si sono concluse lein. Oltre il 76% degli aventi diritto si è recato alle urne. I socialdemocratici dell’SPD si aggiudicano la vittoria con il 25,7% dei consensi. Al secondo posto la CDU/CSU, che privata di Angela Merkel ha perso otto punti percentuali rispetto a quattro anni fa, ottenendo un consenso ai minimi

