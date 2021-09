Elezioni in Germania, è caos: nessuno vince davvero. E alla Merkel tocca fare gli straordinari (Di lunedì 27 settembre 2021) Si apre all’insegna dell’incertezza l’era del dopo Merkel. Il conteggio dei voti reali delle Elezioni in Germania, infatti, pur qualche decimale di scarto hanno confermato il quadro emerso dalle proiezioni, con i due principali partiti, la Spd e il blocco Cdu/Csu, rispettivamente al 25,7% e al 24,1%. Per la Cdu di Armin Laschet si tratta del peggior risultato di sempre, con circa 8 punti in meno delle Elezioni del 2017. Per la Spd di Olaf Scholz di contro è un risultato clamoroso, frutto di una poderosa rimonta che ha portato i socialdemocratici a recuperare circa 18 punti. Nel mezzo c’è la Germania che si ritrova in una situazione di stallo, con entrambi i partiti che rivendicano il governo, dovendo però fare i conti con i numeri e con la necessità di accordi che, allo stato attuale, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 settembre 2021) Si apre all’insegna dell’incertezza l’era del dopo. Il conteggio dei voti reali dellein, infatti, pur qualche decimale di scarto hanno confermato il quadro emerso dalle proiezioni, con i due principali partiti, la Spd e il blocco Cdu/Csu, rispettivamente al 25,7% e al 24,1%. Per la Cdu di Armin Laschet si tratta del peggior risultato di sempre, con circa 8 punti in meno delledel 2017. Per la Spd di Olaf Scholz di contro è un risultato clamoroso, frutto di una poderosa rimonta che ha portato i socialdemocratici a recuperare circa 18 punti. Nel mezzo c’è lache si ritrova in una situazione di stallo, con entrambi i partiti che rivendicano il governo, dovendo peròi conti con i numeri e con la necessità di accordi che, allo stato attuale, ...

