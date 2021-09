Elezioni in Germania, avanti l’Spd di Scholz con il 25,7% (Di lunedì 27 settembre 2021) BERLINO (Germania) (ITALPRESS) – Il partito socialdemocratico Spd guidato da Olaf Scholz è in testa alle Elezioni politiche in Germania con il 25,7% dei voti. Secondo i risultati non ancora definitivi resi noti dalla Commissione elettorale tedesca il blocco conservatore Cdu-Csu è secondo con il 24,1% dei consensi. Al terzo posto i Verdi con il 14,8%, seguiti dai liberali di Fdp con l’11,5. Il partito di estrema destra Afd si è fermato al 10,3%.Scholz è quindi favorito per la successione di Angela Merkel al cancellierato, ma Armin Laschet, leader della Cdu, ha annunciato che tenterà comunque di mettere insieme un’alleanza alternativa.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 settembre 2021) BERLINO () (ITALPRESS) – Il partito socialdemocratico Spd guidato da Olafè in testa allepolitiche incon il 25,7% dei voti. Secondo i risultati non ancora definitivi resi noti dalla Commissione elettorale tedesca il blocco conservatore Cdu-Csu è secondo con il 24,1% dei consensi. Al terzo posto i Verdi con il 14,8%, seguiti dai liberali di Fdp con l’11,5. Il partito di estrema destra Afd si è fermato al 10,3%.è quindi favorito per la successione di Angela Merkel al cancellierato, ma Armin Laschet, leader della Cdu, ha annunciato che tenterà comunque di mettere insieme un’alleanza alternativa.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

