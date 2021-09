Elezioni in Germania, avanti il partito socialdemocratico con il 25,7%. Scholz: “Messaggio chiaro dagli elettori. Spd, Verdi e Liberali devono guidare il nuovo governo” (Di lunedì 27 settembre 2021) Il partito socialdemocratico Spd, guidato da Olaf Scholz (nella foto), è in testa alle Elezioni politiche in Germania con il 25,7% dei voti. Secondo i risultati non ancora definitivi della Commissione elettorale tedesca il blocco conservatore Cdu-Csu è secondo con il 24,1% dei consensi. Al terzo posto i Verdi con il 14,8%, seguiti dai Liberali di Fdp con l’11,5. Il partito di estrema destra Afd si è fermato al 10,3%. Scholz è quindi favorito per la successione di Angela Merkel al cancellierato, ma Armin Laschet, leader della Cdu, ha annunciato che tenterà comunque di mettere insieme un’alleanza alternativa. “Gli elettori hanno espresso la loro volontà in modo molto chiaro: hanno rafforzato Spd ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 settembre 2021) IlSpd, guidato da Olaf(nella foto), è in testa allepolitiche incon il 25,7% dei voti. Secondo i risultati non ancora definitivi della Commissione elettorale tedesca il blocco conservatore Cdu-Csu è secondo con il 24,1% dei consensi. Al terzo posto icon il 14,8%, seguiti daidi Fdp con l’11,5. Ildi estrema destra Afd si è fermato al 10,3%.è quindi favorito per la successione di Angela Merkel al cancellierato, ma Armin Laschet, leader della Cdu, ha annunciato che tenterà comunque di mettere insieme un’alleanza alternativa. “Glihanno espresso la loro volontà in modo molto: hanno rafforzato Spd ...

Advertising

matteorenzi : Le elezioni in #Germania faranno discutere per mesi, almeno fino alla formazione del nuovo Governo. Da ciò che è su… - borghi_claudio : Per capire meglio le elezioni in Germania suggerisco di guardare lo storico dei sondaggi nell'ultimo anno grazie al… - you_trend : ???? Elezioni in #Germania, possibili coalizioni (maggioranza a 379 seggi): SPD+Verdi+FDP: 434 SPD+CDU/CSU: 413 SPD+… - LauraCarrese : RT @borghi_claudio: Per capire meglio le elezioni in Germania suggerisco di guardare lo storico dei sondaggi nell'ultimo anno grazie all'ot… - ForexOnlineMeIt : Positivi gli Eurolistini. Francoforte in testa dopo elezioni Germania | -