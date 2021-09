Elezioni Germania, Scholz: “Volontà elettori chiara Spd, Verdi e Fdp al governo” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Non c’è ancora una maggioranza chiara, ma la Spd ha di sicuro vinto le Elezioni”. Lo ha dichiarato il candidato della Spd alla cancelleria, Olaf Scholz, commentando l’esito delle Elezioni in Germania dove il partito socialdemocratico – secondo i risultati dell’ufficio elettorale federale- ha conquistato il 25,7% dei voti, risultato migliore da anni, mentre l’Unione si ferma al 24,1%. “Sono molto grato ed emozionato per il consenso enorme espresso nei miei confronti e del mio partito. Faremo quello che i nostri elettori ci hanno chiesto”, ha sottolineato. “Gli elettori hanno parlato con grande chiarezza – ha quindi detto Scholz – Hanno detto chi deve formare il prossimo governo. Tre partiti si sono rafforzati, i ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 settembre 2021) “Non c’è ancora una maggioranza, ma la Spd ha di sicuro vinto le”. Lo ha dito il candidato della Spd alla cancelleria, Olaf, commentando l’esito delleindove il partito socialdemocratico – secondo i risultati dell’ufficio elettorale federale- ha conquistato il 25,7% dei voti, risultato migliore da anni, mentre l’Unione si ferma al 24,1%. “Sono molto grato ed emozionato per il consenso enorme espresso nei miei confronti e del mio partito. Faremo quello che i nostrici hanno chiesto”, ha sottolineato. “Glihanno parlato con grande chiarezza – ha quindi detto– Hanno detto chi deve formare il prossimo. Tre partiti si sono rafforzati, i ...

