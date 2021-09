Elezioni Germania, Renzi: “Draghi oggi è insieme a Macron la guida europea” (Di lunedì 27 settembre 2021) ROMA – “Le Elezioni in Germania faranno discutere per mesi, almeno fino alla formazione del nuovo Governo. Da ciò che è successo in Germania possiamo trarre tre riflessioni”. Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, aggiungendo: “I sondaggi contano il giusto. Per anni i social democratici sono stati considerati morti e oggi sono il primo partito: una cosa sono i sondaggi, una cosa sono le Elezioni. Quando lo diciamo noi, ci prendono in giro. Adesso lo dicono milioni di elettori tedeschi dopo che lo avevano detto milioni di elettori americani. La politica non è inseguire un sondaggio”. E poi: “Per fare il governo saranno decisivi i centristi liberali e i Verdi. Il nome del Cancelliere – paradossalmente – dipende da loro, più che dai grandi partiti. Come nota acutamente Stefano ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 settembre 2021) ROMA – “Leinfaranno discutere per mesi, almeno fino alla formazione del nuovo Governo. Da ciò che è successo inpossiamo trarre tre riflessioni”. Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo, aggiungendo: “I sondaggi contano il giusto. Per anni i social democratici sono stati considerati morti esono il primo partito: una cosa sono i sondaggi, una cosa sono le. Quando lo diciamo noi, ci prendono in giro. Adesso lo dicono milioni di elettori tedeschi dopo che lo avevano detto milioni di elettori americani. La politica non è inseguire un sondaggio”. E poi: “Per fare il governo saranno decisivi i centristi liberali e i Verdi. Il nome del Cancelliere – paradossalmente – dipende da loro, più che dai grandi partiti. Come nota acutamente Stefano ...

