Elezioni Germania | proiezioni | Spd avanti | cala il sipario sull’era Merkel

(Teleborsa) – Il partito socialdemocratico Spd si avvia a vincere le Elezioni parlamentari in Germania, segnando ufficialmente la fine dell'era Merkel, con il 25,7% dei voti, leggermente davanti ai conservatori, secondo un conteggio ufficiale provvisorio annunciato stamattina dalla Commissione elettorale federale. Il campo conservatore Cdu-Csu ha ottenuto il 24,1% dei voti, il peggior risultato della sua storia, mentre i Verdi sono arrivati al terzo posto con il 14,8%, seguiti dal partito liberale Fdp con l'11,5%. Partita comunque sul filo con i socialdemocratici che guadagnano molti punti e conquistano un chiaro seppur lieve vantaggio, mentre per la Cdu, rispetto a quattro anni fa, è una disfatta. E questo ha fatto declamare a un emozionato Scholz, accolto da una lunga ovazione alla Willy Brandt Haus, che "la serata ...

PaoloGentiloni : Vedremo i risultati delle elezioni in Germania. Comunque vada, esce di scena la protagonista di una stagione europe… - borghi_claudio : Per capire meglio le elezioni in Germania suggerisco di guardare lo storico dei sondaggi nell'ultimo anno grazie al… - you_trend : ???? Elezioni in #Germania, possibili coalizioni (maggioranza a 379 seggi): SPD+Verdi+FDP: 434 SPD+CDU/CSU: 413 SPD+… - gemin_steven98 : RT @you_trend: ???? Elezioni in #Germania, maggioranze possibili (almeno 368 seggi su 735): SPD+CDU/CSU: 402 seggi SPD+Verdi+FDP: 416 seggi… - alberto_pilotto : RT @GiampaoloScopa: QUOTIDIANO NAZIONALE: Elezioni Germania, exit poll: Spd 26%, Cdu 24% e Verdi 14,5%. -