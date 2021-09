Elezioni Germania, Olaf Scholz (Spd) esulta e parla già da Cancelliere: “Svolgere un ruolo sovrano in Ue. La Cdu? Stia all’opposizione” (Di lunedì 27 settembre 2021) La formazione di un nuovo esecutivo tedesco richiederà del tempo, vista la necessità di mettere insieme formazioni che su diversi temi sposano politiche diametralmente opposte, ma il candidato socialdemocratico alla cancelleria, Olaf Scholz, che dai dati ufficiali del voto è il vincitore di questa tornata elettorale nel post-Merkel, parla già da nuovo capo del governo. In un intervento tenuto in mattinata, quando si è concluso lo spoglio delle schede durato tutta la notte, l’esponente della Spd sponsorizza la possibile “coalizione semaforo” con i Verdi e i Liberali: “Gli elettori hanno espresso la loro volontà in modo molto chiaro – ha dichiarato -, hanno rafforzato Spd, Verdi e Liberali. E questi tre devono guidare il nuovo governo”. E auspica che il Paese ricopra un ruolo “sovrano” in Europa. “Non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) La formazione di un nuovo esecutivo tedesco richiederà del tempo, vista la necessità di mettere insieme formazioni che su diversi temi sposano politiche diametralmente opposte, ma il candidato socialdemocratico alla cancelleria,, che dai dati ufficiali del voto è il vincitore di questa tornata elettorale nel post-Merkel,già da nuovo capo del governo. In un intervento tenuto in mattinata, quando si è concluso lo spoglio delle schede durato tutta la notte, l’esponente della Spd sponsorizza la possibile “coalizione semaforo” con i Verdi e i Liberali: “Gli elettori hanno espresso la loro volontà in modo molto chiaro – ha dichiarato -, hanno rafforzato Spd, Verdi e Liberali. E questi tre devono guidare il nuovo governo”. E auspica che il Paese ricopra un” in Europa. “Non ...

