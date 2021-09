Elezioni Germania, Letta: “Dalla pandemia si esce a sinistra”. Salvini: “Unire il centrodestra in Ue”. Di Maio: “Sconfitto il sovranismo” (Di lunedì 27 settembre 2021) Anche in Italia è attesa per il risultato definitivo delle Elezioni tedesche, anche se gli ultimi dati ufficiali al termine dello spoglio danno la vittoria dei socialdemocratici della Spd al 25,7%, con la Cdu-Csu dell’uscente cancelliera Angela Merkel che fa registrare il peggior risultato della sua storia, al 24,1%. E ad esultare sono ovviamente le formazioni di centrosinistra, con il segretario del Pd, Enrico Letta, che canta vittoria: “Abbiamo la prova che di ciò che ho sempre pensato e che è una delle ragioni fondamentali che mi hanno spinto a tornare e assumere la guida del Partito democratico. Dalla pandemia si esce a sinistra“. Il leader Dem sostiene che si tratti di “un risultato clamoroso e di una conferma molto importante dal punto di vista culturale. Hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Anche in Italia è attesa per il risultato definitivo delletedesche, anche se gli ultimi dati ufficiali al termine dello spoglio danno la vittoria dei socialdemocratici della Spd al 25,7%, con la Cdu-Csu dell’uscente cancelliera Angela Merkel che fa registrare il peggior risultato della sua storia, al 24,1%. E ad esultare sono ovviamente le formazioni di centro, con il segretario del Pd, Enrico, che canta vittoria: “Abbiamo la prova che di ciò che ho sempre pensato e che è una delle ragioni fondamentali che mi hanno spinto a tornare e assumere la guida del Partito democratico.si“. Il leader Dem sostiene che si tratti di “un risultato clamoroso e di una conferma molto importante dal punto di vista culturale. Hanno ...

