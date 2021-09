Elezioni Germania, il Bundestag si gonfia ancora: 735 deputati, mai così tanti. La Spd ha 206 seggi, la Linke si salva – I numeri (Di lunedì 27 settembre 2021) Il complesso sistema elettorale tedesco consegna alla Germania un Bundestag sempre più grande: saranno 735 i deputati a sedere in Parlamento, contro i 709 della scorsa legislatura. La riforma varata un anno fa dalla Grosse Koalition proprio per evitare un allargamento continuo della Camera bassa – che in Germania ha una composizione flessibile, appunto per via del meccanismo di distribuzione dei seggi – non ha avuto gli effetti sperati, anche se alcuni analisti avevano previsto un boom di oltre 800 parlamentari. Guardando ai seggi, dopo le Elezioni di domenica il nuovo Bundestag si colora di rosso: la Spd, primo partito, conquista 206 seggi, 53 in più. I dati del Bundeswahlleiter assegnano invece alla Cdu 151 deputati, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Il complesso sistema elettorale tedesco consegna allaunsempre più grande: saranno 735 ia sedere in Parlamento, contro i 709 della scorsa legislatura. La riforma varata un anno fa dalla Grosse Koalition proprio per evitare un allargamento continuo della Camera bassa – che inha una composizione flessibile, appunto per via del meccanismo di distribuzione dei– non ha avuto gli effetti sperati, anche se alcuni analisti avevano previsto un boom di oltre 800 parlamentari. Guardando ai, dopo ledi domenica il nuovosi colora di rosso: la Spd, primo partito, conquista 206, 53 in più. I dati del Bundeswahlleiter assegnano invece alla Cdu 151, ...

Advertising

matteorenzi : Le elezioni in #Germania faranno discutere per mesi, almeno fino alla formazione del nuovo Governo. Da ciò che è su… - borghi_claudio : Per capire meglio le elezioni in Germania suggerisco di guardare lo storico dei sondaggi nell'ultimo anno grazie al… - you_trend : ???? Elezioni in #Germania, possibili coalizioni (maggioranza a 379 seggi): SPD+Verdi+FDP: 434 SPD+CDU/CSU: 413 SPD+… - GiancarloDeRisi : Elezioni Germania: tiene l'ultradestra di AfD, crolla la sinistra radicale. Si conferma l’esistenza di uno zoccolo… - cavetibi : RT @matteorenzi: Le elezioni in #Germania faranno discutere per mesi, almeno fino alla formazione del nuovo Governo. Da ciò che è successo… -