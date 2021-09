Elezioni Germania, i risultati: Spd vince (25,7%), crollo Cdu. Scholz: «La volontà degli elettori è chiara» (Di lunedì 27 settembre 2021) I risultati provvisori della notte adesso hanno ancora più significato, perché stamattina è aumentato nettamente il vantaggio del partito Spd che ha di fatto vinto le... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 27 settembre 2021) Iprovvisori della notte adesso hanno ancora più significato, perché stamattina è aumentato nettamente il vantaggio del partito Spd che ha di fatto vinto le...

Advertising

PaoloGentiloni : Vedremo i risultati delle elezioni in Germania. Comunque vada, esce di scena la protagonista di una stagione europe… - borghi_claudio : Per capire meglio le elezioni in Germania suggerisco di guardare lo storico dei sondaggi nell'ultimo anno grazie al… - you_trend : ???? Elezioni in #Germania, possibili coalizioni (maggioranza a 379 seggi): SPD+Verdi+FDP: 434 SPD+CDU/CSU: 413 SPD+… - Lanternaweb : Da oggi le forze politiche avvieranno le trattative. Per il momento resta Angela #Merkel al comando della #Germania… - Simone24547288 : RT @PsiBologna: SPD di Olaf #Scholz primo partito. Vince le elezioni davanti alla CDU/CSU. 25,7% per l'SPD, miglior risultato da anni. Il… -