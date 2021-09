Elezioni Germania, i risultati – La Spd primo partito e Scholz rivendica: “Elettori mi vogliono cancelliere”. Per la Cdu peggior voto della storia ma Laschet non molla: “Il governo sarà con noi” (Di lunedì 27 settembre 2021) I socialdemocratici risorgono dopo la batosta del 2017 e sono il primo partito davanti ai conservatori, che raccolgono il peggior risultato della loro storia, ma entrambe le formazioni rivendicano la cancelleria e dunque l’incarico di provare a costruire una coalizione. Le Elezioni tedesche che sanciscono la fine dell’era di Angela Merkel confermano che la Germania è un bivio: potrà andare verso un governo guidato dalla Spd e da Olaf Scholz oppure verso un esecutivo con cancelliere il candidato della Cdu Armin Laschet. Entrambi sono intervenuti al dibattito televisivo post elettorale Berliner Runde e hanno espresso la volontà di arrivare ad avere un nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) I socialdemocratici risorgono dopo la batosta del 2017 e sono ildavanti ai conservatori, che raccolgono ilrisultatoloro, ma entrambe le formazionino la cancelleria e dunque l’incarico di provare a costruire una coalizione. Letedesche che sanciscono la fine dell’era di Angela Merkel confermano che laè un bivio: potrà andare verso unguidato dalla Spd e da Olafoppure verso un esecutivo conil candidatoCdu Armin. Entrambi sono intervenuti al dibattito televisivo post elettorale Berliner Runde e hanno espresso la volontà di arrivare ad avere un nuovo ...

Advertising

PaoloGentiloni : Vedremo i risultati delle elezioni in Germania. Comunque vada, esce di scena la protagonista di una stagione europe… - you_trend : ???? Elezioni in #Germania, possibili coalizioni (maggioranza a 379 seggi): SPD+Verdi+FDP: 434 SPD+CDU/CSU: 413 SPD+… - Corriere : L’addio di Angela Merkel, la fine di un’era irripetibile. Il pragmatismo, la sua forza ... - bep70366837 : RT @PetrazzuoloF: I socialdemocratici vincono le elezioni in #Germania parlando di salario minimo, progressività fiscale, patrimoniale ai r… - Giampanet : RT @Unomattina: Buon lunedì #27settembre con le principali notizie del giorno a cura della redazione di #Unomattina. In apertura l'analisi… -