El Pais | «Per Aurelio De Laurentiis il Napoli è come il cinema di Fellini per il padre Dino»

Il Napoli per Aurelio De Laurentiis è come La strada di Fellini per il padre Dino. O Le notti di Cabiria. O Conan il barbaro, King Kong o persino Dune di David Lynch. Se il padre del Presidente del Napoli è stato "un mostro che ha cambiato il cinema e uno degli italiani più universali al mondo", il calcio è la via che potrebbe tenere su la leggenda di famiglia per il figlio Aurelio, che "si è arricchito realizzando una manciata di produzioni un po' dimenticabili". L'attacco del pezzo che Daniel Verdù dedica su El Pais a De Laurentiis pare un po' denigratorio, invece è un elogio alla gestione accorta e suo modo vincente di una squadra presa dal fallimento.

