Ecco una «Difesa senza limiti» Il primo corso per non vedenti

(Di lunedì 27 settembre 2021) L’iniziativa promossa da Omero e Unione italiana ciechi e ipoè stata presentata al Centro sportivo Italcementi. Le lezioni, a partire dal 1° ottobre, saranno tenute nella palestra della Scuola Mazzi da istruttori dell’Arma dei Carabinieri, tra i quali Paolo Bianchessi, judoka ex campione olimpico ed ex ct della Nazionale Italiana.

«Difesa senza limiti» è il progetto inedito promosso dall'associazione Omero Bergamo e dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti con il patrocinio di Regione Lomba ...