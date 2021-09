Ecco la prima immagine della serie tratta da The Last Of Us (Di lunedì 27 settembre 2021) Negli ultimi anni sono usciti videogiochi così curati e realistici nella grafica che spesso si fa fatica a capire se si tratti di personaggi animati oppure di attori in carne e ossa. La stessa sensazione in qualche modo si prova per qualche attimo di fronte alla prima immagine ufficiale relativa alla serie The Last Of Us. Si tratta della produzione Hbo che adatterà il popolarissimo videogame di casa Naughty Dog, lanciato in esclusiva nel 2013 da Playstation e il cui seguito è stato invece diffuso nel 2020. Vincitore di diversi premi, The Last Of Us è divenuto uno dei titoli videoludici più apprezzati degli ultimi anni e non è dunque un caso che si sia deciso di procedere con la realizzazione di un adattamento seriale. Nella foto diffusa nelle scorse ore vediamo i due ... Leggi su wired (Di lunedì 27 settembre 2021) Negli ultimi anni sono usciti videogiochi così curati e realistici nella grafica che spesso si fa fatica a capire se si tratti di personaggi animati oppure di attori in carne e ossa. La stessa sensazione in qualche modo si prova per qualche attimo di fronte allaufficiale relativa allaTheOf Us. Siproduzione Hbo che adatterà il popolarissimo videogame di casa Naughty Dog, lanciato in esclusiva nel 2013 da Playstation e il cui seguito è stato invece diffuso nel 2020. Vincitore di diversi premi, TheOf Us è divenuto uno dei titoli videoludici più apprezzati degli ultimi anni e non è dunque un caso che si sia deciso di procedere con la realizzazione di un adattamento seriale. Nella foto diffusa nelle scorse ore vediamo i due ...

Advertising

Mov5Stelle : Che fine hanno fatto i 49 milioni di euro rubati agli italiani? Com'era quel famoso Mojito bevuto ad agosto prima… - LaStampa : Buongiorno! Ecco la prima pagina di oggi, 27/09/2021. Gli aggiornamenti su - Rainbow6IT : I team e i giocatori sono pronti a scendere in campo per dimostrare il loro valore. ?? Ecco il calendario della prim… - edu6971 : RT @Armaduc4: Buongiorno a tuttiiii Syn e Pathos, con emozione, affetto amore, qualunque cosa ci dia gioia e serenità. Ecco proprio così… - HankHC91 : RT @artribune: Somali Arts Foundation: ecco la prima istituzione d’arte contemporanea in Somalia -