Ecco il team-radio di Lando Norris dopo il "suicidio" in Russia: taglia il traguardo e... clamoroso in McLaren (Di lunedì 27 settembre 2021) Protagonista a tutto tondo, in positivo e clamorosamente in negativo nei giri finali, al Gp di Sochi è stato Lando Norris. Il pilota McLaren, infatti, era primo a poche tornate dal termine. Poi la pioggia e il rifiuto: "No!", ha urlato in radio quando dai box gli hanno chiesto di rientrare per mettere le gomme da bagnato. Proprio come ha fatto Lewis Hamilton, che lo tallonava: sarebbe bastato copiarlo per portare a casa la sua prima storica vittoria in carriera, seconda consecutiva per la McLaren dopo quella di Ricciardo al Gp di Monza. E invece niente. dopo un grottesco giro con le slick sul bagnato, dopo una serie di lunghi, Ecco che Norris mestamente rientra ai box per il cambio gomma. Morale della favola? ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Protagonista a tutto tondo, in positivo e clamorosamente in negativo nei giri finali, al Gp di Sochi è stato. Il pilota, infatti, era primo a poche tornate dal termine. Poi la pioggia e il rifiuto: "No!", ha urlato inquando dai box gli hanno chiesto di rientrare per mettere le gomme da bagnato. Proprio come ha fatto Lewis Hamilton, che lo tallonava: sarebbe bastato copiarlo per portare a casa la sua prima storica vittoria in carriera, seconda consecutiva per laquella di Ricciardo al Gp di Monza. E invece niente.un grottesco giro con le slick sul bagnato,una serie di lunghi,chemestamente rientra ai box per il cambio gomma. Morale della favola? ...

